Der aktuelle Film des deutschen Regisseurs Fatih Akin feierte am Samstag Premiere. "Der Goldene Handschuh" basiert auf der wahren Geschichte des Serienmörders Fritz Honka, nacherzählt in einem Roman von Autor Heinz Strunk. Auf der Berlinale 2004 hatte Fatih Akin den Goldenen Bären mit seinem Film "Gegen die Wand" gewonnen. Der teils verstörend gewalttätige Film "Der Goldene Handschuh" zeigt wie der Mörder Fritz Honka in einer Hamburger Hafenkneipe in den 70ern einsame Frauen aus dem Rotlicht Milieu in seine Wohnung lockt, um sie dort zu vergewaltigen und zu ermorden. Honka wurde damals nur durch Zufall festgenommen, nachdem man bei einem Brand in seiner Wohnung Leichenteile entdeckte. Der selbst in Hamburg lebende Akin erklärt seine Motivation für die oft drastischen Gewaltszenen: "Es ging nicht darum Gewalt zu zelebrieren. Es ging darum Gewalt haptisch zu zeigen. Und ja, es ging darum Gewalt auch verstörend zu zeigen. Ich habe so Kumpels, die kommen so St. Pauli und so aus dem Zuhälter-Milieu und so. Einige von denen haben den Film gesehen. Da kannst du noch so viel mit denen über "Gewalt an Frauen ist nicht wichtig" und MeToo reden, das geht bei denen da rein und da wieder raus. Aber wenn du denen diese drastischen Bilder zeigst, und die machen so (schüttelt den Kopf) und gehen raus und sagen "Ey, das ist mir zu heftig", Leute, die selber Gewalt an Frauen ausgeübt haben, dass denen das zu heftig ist - dann habe ich ein bisschen die Hoffnung, vielleicht ist das naiv, aber das der Film eben sie verschreckt." Während der Dreharbeiten zu dem Film hatte die MeToo Bewegung in Hollywood und weltweit gerade begonnen. Akin sagte am Samstag, er unterstütze die Bewegung, fände es aber wichtig, dass die Debatte um Gewalt an Frauen nicht zu einer Zensur in Filmen führe. Bei den Dreharbeiten war eine Psychologin vor Ort, um die Schauspielerinnen bei den Vergewaltigungsszenen zu begleiten. Gespielt wird Fritz Honka von dem 23.jährigen Jonas Dassler, der Honka als Monster auf der Suche nach Normalität beschreibt. Der "Goldene Handschuh" ist einer von 17 Wettbewerbsfilmen. Die Preisverleihung der 69. Berlinale findet am 16. Februar statt.