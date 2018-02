Der Countdown für den Start der 68. Berlinale läuft unaufhaltsam. Kurz vor dem offiziellen Beginn stellte sich der aktuelle Jurypräsident und deutsche Star-Regisseur Tom Tykwer, wie bei diesem weltbekannten Filmfestival üblich, auf einer Pressekonferenz in Berlin den Fragen der Journalisten. Hier kurz und knapp seine vielleicht nicht ganz ernst gemeinten Erwartungen an das anstehende Lichtspiel-Spektakel: "Der Plan an dieser ganzen Angelegenheit ist eigentlich nur, einen sehr schönen, nach meinem Geschmack fabrizierten, verordneten Urlaub zu verbringen." Die 68. Berlinale startet am Donnerstagabend mit dem Animationsfilm "Isle of Dogs" von dem US-amerikanischen Star-Regisseur Wes Anderson, dessen Oscar-prämierter Streifen "Grand Budapest Hotel" bereits 2014 in Berlin Premiere feierte. Vielleicht ist das ein gutes Omen auch für sein jüngstes Werk hier. Und Tom Tykwer, der selbst schon als Regisseur diverse Preise gewonnen hat, weiß dass auch die Entscheidung über einen Eröffnungsfilm nicht allzu einfach ist: "Es ist unmöglich, das Richtige zu tun, wenn man den Eröffnungsfilm macht. Das ist ja die eierlegende Wollmilchssau, die man immer haben muss, die es nicht gibt. Und ein Film, der von einem wirklich tollen Regisseur ist, der eine lange Geschichte mit der Berlinale hat, der mehrere Filme hier in der Berlinale hatte und der ein Rudel Stars mitbringt. Und der dann einen Film zeigt, der dann vielleicht auch zu der Party passt, die danach passiert, das muss man erst mal hinkriegen." Kurz darauf zeigte sich auch der 48-jährige Wes Anderson dann selbst, der vor seiner Zeit als anerkannter Regisseur in Texas Philosophie studiert hatte. Zusammen mit den Stars, die dem Animationsfilm im englischen Original ihre Stimme geliehen hatten. Mit dabei unter anderem Bill Murray, Jeff Goldblum und Greta Gerwig. Und auf der Pressekonferenz in Berlin erzählte Anderson ein paar Hintergründe zu seinem aktuellen Film: "Es hört sich wahrscheinlich nicht nach einem super Story an. Aber wir wollten eine Geschichte über Hunde auf einer Müllkippe machen. Ein Rudel, das von Müll lebt. Und wir wollten seit Jahren etwas in oder über Japan machen, weil wir japanisches Kino lieben, besonders Kurosawa. Und die Geschichte hätte irgendwo spielen können. Aber der Schlüsselmoment war, als wir sagten, das ist eine Fantasieversion von Japan." Die Berlinale geht bis zum 25. Februar. Insgesamt werden rund 400 Filme gezeigt. Und 19 Werke konkurrieren um den goldenen und die silbernen Bären.