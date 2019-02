Vier Frauen der Filmindustrie und Dieter Kosslick, Festivalleiter der 69. Berlinale, unterzeichneten am Samstag eine Absichtserklärung, um dafür zu sorgen, dass das Geschlechterverhältnis bei Film- und Fernsehproduktionen ausgeglichener wird. Die Initiative 5050x2020 begann bei den letzten Filmfestspielen in Cannes und hofft auf Zuspruch aller internationaler Filmfestivals. Die Absichtserklärung hält beispielsweise fest, dass man transparent macht, wie viele Männer und wie viele Frauen an der Auswahl der Filme oder der Programmzusammenstellung der Festivals beteiligt waren. Gale Anne Hurd, Filmproduzentin unter anderem von "The Terminator" und "Aliens" sagte am Rande der Veranstaltung: "Das Festival in Berlin ist eigentlich schon viel ausgewogener als zum Beispiel Venedig oder Cannes, und bei 40 Prozent der Wettbewerbsfilme haben Frauen Regie geführt. Als Produzentin will ich natürlich mehr Anerkennung, nicht nur für weibliche Regie, sondern auch für Produzentinnen, Autorinnen, weibliche Plots und Frauen hinter der Kamera." Gale Anne Hurd unterstützt außerdem eine Initiative, durch die Produktionsteams Rabatte erhalten, wenn das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist. Eine drastische, aber einfache Methode, um Produktionsteams dazu zu bringen, das Richtige zu tun, sagt Hurd. "Wenn es darum geht, dass dein Film 10 Prozent weniger kostet, weil gleich viele Männer und Frauen daran gearbeitet haben, dann ist das etwas, das jeder versteht." Schon im letzten Jahr, wenige Monate nach Beginn der #MeToo Bewegung in den USA, war das Geschlechterverhältnis im Film ein präsentes Thema der Filmfestspiele in Berlin.