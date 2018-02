Kreischalarm auf der Berlinale am Freitagabend. Zu sehen ist Robert Pattinson, der nach seiner Karriere als Teenieschwarm in den „Twilight"-Filmen auf neuen Wegen wandelt. Unter anderem nun in diesem komödiantischen Western von David und Nathan Zellner mit dem Titel "Damsel". Darin spielt er Samuel Alabaster, einen romantischen Narren - aber auch ein Stalker, wie sich später herausstellen wird. Er macht sich mit seiner Gitarre und einem Zwergpony nach Westen auf, um seine große Liebe Penelope, zu heiraten. Ein falscher Priester soll ihm dabei den Weg durch das unwirtliche Land zeigen. Doch was sein Scout nicht weiß: Penelope wurde in die Wildnis entführt, der Ritt ist eine Art Himmelfahrtskommando. Robert Pattinson auf dem Roten Teppich in Berlin am Freitagabend zu seinem jüngsten Werk: "Ich hatte nie zuvor ein Drehbuch gelesen, das so durch und durch lustig gewesen ist und mich so angesprochen hat. Denn es ist ziemlich schwierig, gute Komödien zu schreiben. Und die Leute sehen mich nicht wirklich als komischen Schauspieler. Daher gab es nur wenige Angebote, solche Rollen zu spielen. Aber es war super und hat Spaß gemacht." Verantwortlich für diese neue Rolle von Robert Pattinson war ein Drehbuch- und Regie-Duo. Einer von den zwei nämlich Nathan Zellner beschrieb am Freitagabend in Berlin den Protagonisten des Films wie folgt: "Er ist an einem Punkt seiner Karriere, wo er viele interessante Dinge ausprobiert. Und wir hatten das Glück, dass er in dem Drehbuch das gesehen hat, was wir damit machen wollten. Und wir hatten direkt die gleiche Sensibilität für den Stoff." Die US-amerikanische Produktion "Damsel" läuft in der Sektion Wettbewerb. Dort konkurrieren 19 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären. Insgesamt können bis zum 25. Februar rund 400 Werke im Rahmen der Berlinale angeschaut werden.