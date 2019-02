Eine Mutter, die vor ihrem gewalttätigen Mann flieht, ein Serienkiller, der Frauen jagt und eine Hungersnot in der Ukraine der 30er Jahre. Dies sind einige der gewichtigen Themen, die ab dem siebten Februar auf der diesjährigen Berlinale zu sehen sein werden. Scott Roxborough, Korrespondent des Magazins "The Hollywood Reporter", sagte das ausgeglichene Geschlechterverhältnis bei den Filmemachern sei eine Besonderheit der 69. Berlinale. Bei 7 von 17 Wettbewerbsfilmen führten Frauen die Regie. "Das sind nicht ganz 50 Prozent, aber das ist immernoch besser, als bei irgendeinem der anderen großen Festivals. Ich meine, Venedig hatte letztes Jahr eine Regisseurin, bei 17 oder 18 Filmen. Ich denke, die Berlinale hat sich Mühe gegeben, damit Frauen besonders präsent sind. Und das hat mit Sicherheit etwas mit der MeToo Bewegung und der Time's up Bewegung zu tun. Aber die Berlinale war schon immer besser, wenn es um die Präsenz von Frauen ging." Ungünstig sei jedoch der Zeitpunkt des Festivals sagt Roxborough. Die Oscars werden in den USA üblicherweise Ende Februar oder Anfang März verliehen. "Berlin konnte die letzten Jahre kaum große Hollywood-Stars dafür gewinnen, ihre Filmpremiere auf die Berlinale zu legen. Das hat nichts mit Berlin selbst zu tun, sondern einfach mit dem Timing." Immerhin sitzt die Französische Berühmtheit Juliet Binoche sogar in der Jury des Festivals. Als Eröffnungsfilm präsentiert die Berlinale "The Kindness of Strangers" von der dänischen Regisseurin Lone Scherfig. Er spielt in New York und erzählt die Geschichte von Clara, gespielt von Zoe Kazan, die vor ihrem gewalttätigen Ehemann flieht. Wie viele der diesjährigen Berlinale Filme behandelt der Film die Themen Macht und Missbrauch. Bis zum 17. Februar werden rund 400 Filme in ganz Berlin gezeigt.