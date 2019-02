Stargast Ranveer Singh aus Indiens Filmmetropole Mumbai gab am Samstag eine Kostprobe seiner Rapkünste auf dem roten Teppich der Berlinale. Ranveer Singh, seine Filmpartnerin Alia Bhatt und Regisseurin Zoya Akhtar waren zur Weltpremiere ihres Films "Gully Boy" gekommen. In der Coming of Age Geschichte geht es um den jungen Murad, der sich gegen das auflehnt, was ihm sein Vater beigebracht hat - dass er, als Jugendlicher aus dem Slum, nicht großen Träumen nachhängen sollte. Murad entdeckt sein Talent zum Rappen und setzt sich über die konventionellen Grenzen des indischen Kasten- und Klassensystems hinweg, indem er heimlich eine Beziehung zu der Ärtzetochter Safeena führt. Hauptdarsteller Ranveer Singh sagte in einem Interview in Berlin, das Drehbuch habe ihn beeindruckt, weil es die sozialen Umstände in Mumbai und Liebesbeziehungen der jungen Generation in Indien auf völlig neue Weise darstellt. "Es geht um Murads Liebesgeschichte mit einer Frau, die einen erfrischenden, neuen Charakter darstellt, eine Rolle, die für Hindi-Filme wirklich einzigartig ist." Filmpartnerin Alia Bhatt sagte, die Klarheit und Stärke ihrer Rolle habe sie sehr inspiriert. "Während der Dreharbeiten hat einer der Regieassistenten für Actionszenen gesagt, der Filmheld macht gar nichts, hier wird ja gar nicht gekämpft, die Frau hat alle Action-Szenen. Und die Regisseurin meinte, tja, so will ich das in meinem Film." Regisseurin Zoya Akhtar sagte am Samstag, sie habe die moderne, urbane Jugend Indiens zeigen wollen. "Die machen sich für das stark, was sie wollen, und sie werden für Veränderung sorgen, Als Regisseurin will ich nicht nur starke Frauen auf die Leinwand bringen, sondern auch die Art Männer, die ich mir in der Welt wünsche. Also stärkere Frauen und weichere Männer." Eine stärkere Präsenz von Frauen im Film und in der Filmindustrie ist ein Jahr nach Beginn der weltweiten MeToo Bewegung ein dominantes Thema auf der 69. Berlinale. Und nicht nur das, auch in der für die Schauspieler heimischen Filmindustrie Bollywood entfachte Ende letzten Jahres eine MeToo Bewegung, die einen Wandel in der Hindi-Filmbranche mit sich bringen könnte.