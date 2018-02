Am Potsdamer Platz herrschte bereits am Montag ein Hauch von Festivalstimmung. Denn drei Tage vor Beginn der 68. Berlinale hat am Montag der Ticketverkauf begonnen. Und einige Fans harrten bereits die ganze Nacht vor den Ticketschaltern aus oder sie kamen in den frühen Morgenstunden, um auch ganz sicher Tickets für die gewünschten Filme zu ergattern. Und für eingefleischte Berlinale-Besucher gehört der Termin in den Arkaden vermutlich auch irgendwie zum weltberühmten Berliner Filmfestival mit dazu. "Ich kenne viele Leute hier über Jahrzehnte, wir haben immer zusammen angestanden", sagte Renate Brück, die seit kurz nach sechs Uhr in der Schlange stand. "Wir reden über Filme, über das ganze Jahr. Außerdem, die Online-Tickets, da bekommt man vielleicht einmal oder zweimal Karten und wenn man aber eine Liste hat, wie diese hier, dann wird man das nicht bekommen online, das funktioniert nicht." "Wir haben gestern Abend sorgfältig im Internet uns Titel rausgesucht und verteilt auf uns beide, meine Frau und mich und für die Enkelin auch. Und hoffen, dass wir die also heute bekommen." Der Eröffnungsfilm der 68. Berlinale ist die Premiere von Wes Andersons Animationsfilm "Isle of Dogs - Ataris Reise". Und zur Premiere soll bereits einiges an Hollywoodprominenz ihr Stelldichein geben. Unter anderem werden Bill Murray, Jeff Goldblum, Tilda Swinton und Greta Gerwig erwartet. Sie haben den animierten Filmcharakteren ihre Stimme geliehen. In dem Film, der in der nahen Zukunft spielt, hilft eine Gruppen von Hunden einem Jungen dabei, seinen verlorenen Vierbeiner zu suchen. Rund 400 Filme werden bei dem Festival vom 15. bis 25. Februar zu sehen sein. In der Sektion "Wettbewerb" laufen 24 Filme, 19 von ihnen gehen ins Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären. Den Vorsitz über die internationale Jury führt in diesem Jahr der deutsche Regisseur Tom Tykwer.