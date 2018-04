Der neue Berliner Flughafen soll im Jahr 2020 in Betrieb genommen werden. Das ist zumindest der letzte Stand, nachdem im Februar erneut eine Verschiebung von der Flughafengesellschaft BER angekündigt wurde. Damit wäre die Inbetriebnahme des Flughafenneubaus rund acht Jahre im Verzug. Es scheint unter den Verantwortlichen neue Zuversicht zu herrschen. Um den Fortschritt für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen, führte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Dienstag Vertreter der Presse durch den Flughafen. "Wir haben es hier mit einem Gebäude zu tun, was eine schwierige Geschichte hat, was mehr Geld gekostet hat, was viele geärgert hat. Und wir haben jetzt die Aufgabe, dieses Gebäude in Ordnung zu bringen. Wir sind damit sehr weit gekommen. Wir haben jetzt alle Baugenehmigungen. Wir haben die Bauarbeiten abgeschlossen und sind in der Phase der Mängelbearbeitung. Insofern sind wir sicher, dass wir im Oktober 2020 eröffnen können." Daldrup ist inzwischen seit rund einem Jahr Chef der Flughafengesellschaft BER, aber auch er musste einmal den Eröffnungstermin verschieben. Nach Ende der Mängelbeseitigung sollen die Tests beginnen, bei denen die Systeme im BER-Hauptterminal reibungslos funktionieren müssen. Erst dann kann es wirklich Entwarnung geben und ein Eröffnungstermin mit letzter Gewissheit angepeilt werden. "Wir sind mit dem Hauptgebäude noch in der Phase der Mängelbeseitigung. Die Bauarbeiten sind im Kern abgeschlossen. Wir sind seit etwa acht, neun Monaten in den Prozessen der Sachverständigen und Prüfingenieure, die für die Baubehörde arbeiten. Und wir werden hier noch etwa ein Jahr zu tun haben, um alle Mängel zu beseitigen und in allen Bereichen bei 786 Anlagen die Prüfung abzuschließen." Die größten Probleme machten zuletzt die Sprinkleranlage, die Brandmeldeanlage und weitere Sicherheitssysteme.