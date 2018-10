Das Verwaltungsgericht Berlin verhandelt am Dienstag über Diesel-Fahrverbote in der Hauptstadt. Dabei könnte entschieden werden, dass Straßenzüge oder auch Teile der Innenstadt wegen der Stickoxid-Belastung für Fahrzeuge der Abgasnorm Euro-4 und Euro-5 gesperrt werden. Zuletzt war für Frankfurt solch ein Urteil auf Betreiben der Umweltorganisation Deutsche Umwelthilfe gefällt worden. Geschäftsführer Jürgen Resch. "Berlin hat einige Stellen, die so schmutzig sind wie München und Stuttgart. Wir spielen leider in einer negativen Spitzenliga hier mit. Und ich hoffe, dass einfach das Gericht eine so mutige Entscheidung trifft, dass der Senat gar nicht anders kann als eine großflächige Verbotszone für schmutzige Diesel einzurichten." Die Verhandlung in Berlin ist die erste seit dem Beschluss des Diesel-Pakets. Darin hat die große Koalition hat ein Konzept mit Umtauschprämien und Nachrüstungen für ältere Diesel vorgelegt. In der Regierung wird gehofft, dass Gerichte nun von weiteren Fahrverboten als unverhältnismäßig absehen.