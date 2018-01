Innerhalb nur weniger Tage gelang gleich mehreren Häftlingen der Justizvollzugsanstalt in Berlin-Plötzensee die Flucht. Aus dem offenen Vollzug sind nach offiziellen Angaben in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr insgesamt fünf Männer entwichen. Einen der Männer konnte die Polizei am 1.1.2018 wieder fassen. Nun werden die Sicherheitsvorkehrungen in der JVA verstärkt, sagte der Justizsenator Dirk Behrendt am Mittwoch. "Wir haben mehr Personal für die Sicherung hier auch im Außenbereich. Auch in den Nachtstunden. Und wir haben auch einzelne Gefangene aus dem offenen Vollzug in den geschlossenen Vollzug, also die Ersatzfreiheitsstrafe sind hier nebenan im geschlossenen Vollzug untergebracht, damit sie hier nicht entweichen können. Man wird diskutieren, ob man hier noch stärkere Sicherheitsvorkehrungen will. Aber wie gesagt. Wir wollen uns nicht dem geschlossenen Vollzug annähern. Wir wollen die Kapazitäten, die nun einmal begrenzt sind, darin investieren, dass wir die Menschen, die gefährlich sind für die Berlinerinnen und Berliner, sicher unterbringen. Und das ist auch eine Frage der Prioritätensetzung." In den vergangenen Jahren hat es in der JVA Plötzensee immer wieder Entweichungen aus dem offenen Vollzug gegeben. Allein 2017 waren es nach Angaben der Senatsverwaltung 42 Personen. Vier Gefangenen gelang zwischen den Jahren auch die Flucht aus dem geschlossenen Vollzug. Sie entkamen durch den Lüftungsschaft eines Heizungsraumes. Die Inhaftierten zerstörten einen Mittelpfosten mit Hammer und Flex. Die Geräte hatten sie offenbar aus einer nahe gelegenen Kfz-Werkstatt.