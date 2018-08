Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen - oder etwa doch? Berlin-Mitte soll im Oktober 2018 Schauplatz des großangelegten Kunstprojektes DAU werden. Am Dienstag stellten die Verantwortlichen, darunter Filmregisseur Tom Tykwer das Projekt vor. Ein originalgetreuer Nachbau der Berliner Mauer soll ein Areal rund um den Bebelplatz abzirkeln. Und dann am Tag des Mauerfalls, am 9. November, soll die Fake-Mauer dann wieder entfernt werden. Die Filmproduzentin Susanne Marian erklärt, was die Besucher innerhalb des eingemauerten Areals erwartet: "Dann komme ich in das Areal und das Device führt mich und lädt mich ein, Dinge zu erleben. Und ich kann die annehmen oder ablehnen. Diese Dinge können sein: Eine Filmvorführung, können sein: Gespräche, können sein: Wissenschaftliche Konferenzen, können sein: Musikalische Darbietungen. Und jeder dieser Programmpunkte ist eine besondere Erfahrungswelt, kreiert von besonderen Menschen." Das Projekt in Berlin soll die erste Phase eines länderübergreifenden Präsentationszirkels sein. Die deutsche Hauptstadt präsentiert dabei das Thema "Freiheit". Die nächsten Stationen sollen in Paris und London stattfinden.