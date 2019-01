Peter Altmeier kam einfach nicht zu Wort. Bei einem "Schülerstreik" zum Klimaschutz von Jugendlichen aus ganz Deutschland haben die Teilnehmer in Berlin eine Rede von Bundesumwelt- und Energieministers verhindert. Skandierend, pfeifend und buhend forderten sie die Politik zum Handeln auf. Bei der Kundgebung mit rund 5000 Teilnehmern ging es um einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen und den Schutz der Meere. "Es geht um Kohle, es geht um Plastik, es geht um die Tierwelt, es geht um alles. Eigentlich um unseren Planet, und da muss man halt was dagegen tun." "Ich finde es halt schade, dass es auch in der heutigen Zeit immer noch darum geht, den größtmöglichen Gewinn zu erwirtschaften." Der ausgebuhte Minister kam dann doch zumindest vor Journalisten doch noch zu Wort und beschwor die Vereinbarkeit von Wachstum und Umweltschutz. "Wir müssen in Deutschland zeigen, dass man Wirtschaftswachstum auch mit erneuerbaren, umweltfreundliche Energien erreichen kann. Das ist unser Ziel. Das bedeutet aber auch ein hohes Maß an Verantwortung, auch für Arbeitsplätze in den neuen Bundesländern, in den Kohlerevieren." Zum Schülerstreik aufgerufen hatte diese junge Umweltaktivistin aus Schweden. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat die 16-jährige Greta Thunberg den anwesenden Entscheidern aus Politik und Wirtschaft den Kopf gewaschen - und Ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. "Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag fühle. Ich will, dass ihr im Krisenmodus agiert, so als ob das Haus in Flammen stünde. Denn genau so ist es." An Orten wie Davos erzähle man gern Erfolgsgeschichten, so die junge Umweltaktivistin. Am finanziellen Erfolg der Wirtschaftsbosse aber hafte ein Schild mit einem unvorstellbar hohen Preis.