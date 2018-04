In einer Stadt wie Berlin gibt es für die Müllabfuhr normalerweise immer etwas zu tun. Am Freitag standen diese Fahrzeuge der Berliner Stadtreinigungsbetriebe allerdings still. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte die Bediensteten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zwei erfolglose Verhandlungsrunden im Tarifstreit haben bei den Beschäftigten von Bund und Kommunen ihre Spuren hinterlassen, erklärt der Personalratsvorsitzende Gregor von Paczensky. "Na klar ist man angepisst. Die Stimmung ist hier schon auf 100. Das merkt man, wir haben hier auch eine 100 Prozent Streikbeteiligung. Wir sind hier sowieso ja gut organisiert. Es liegt natürlich einmal auch am Arbeitgeber, aber auch an Äußerungen, die bis jetzt in den Tarifrunden gefallen sind, dass man für die unteren Einkommensgruppen gar nichts übrig hat, das kann hier natürlich keiner verstehen. Und wenn man von so einem schweren Job seine Familie langsam nicht mehr ernähren kann, dann wird es Zeit, dass der Arbeitgeber mal was drauf packt." Unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro monatlich fordert Verdi. Die Stadtreiniger hier sind entschlossen: Komme der Arbeitgeber ihnen in der dritten Runde am 15. und 16. April nicht entgegen, könne auch mal ein- oder zwei Wochen gestreikt werden. Um mal zu zeigen, was ihr Job überhaupt ausmache für das Bild der Stadt.