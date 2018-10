In Berlin sollen nach einem Gerichtsurteil Diesel-Fahrzeuge mit unzulässigen Abgaswerten nicht mehr durch bestimmte Straßen fahren dürfen. Das Verwaltungsgericht ordnete am Dienstag an, dass Fahrverbote in elf Straßenabschnitten im kommenden Frühjahr zwingend umgesetzt werden müssen. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Klägerin, der Deutsche Umwelthilfe (DUH): "Ja, das war heute ein guter Tag für die saubere Luft in Berlin. Das Verwaltungsgericht hat ganz klar entschieden, dass Diesel-Fahrverbote notwendig sind überall dort, wo man eben mit weichen Maßnahmen wie Tempo 30 nicht weiterkommt. Das sind auch nicht 3,5 Kilometer, sondern 15 Kilometer im Innenstadtbereich, die jetzt zu untersuchen sind, ob eben Diesel-Fahrverbote dort kommen müssen oder ob eben die Überschreitung so minimal ist, dass man mit anderen Maßnahmen das erreichen kann. Damit ist auch klar, dass die Bundesregierung einmal mehr mit ihrem Diesel-Kompromiss gescheitert ist, der nicht einmal Berlin vorgesehen hat." Damit ist die Hauptstadt die vierte Großstadt nach Stuttgart, Aachen und Frankfurt, in der Richter Fahrverbote für ältere Diesel ausgesprochen haben. Die Berliner Umweltsenatorin Regine Günther: "Ja, wir müssen das natürlich alles noch im Senat diskutieren, die nächsten Schritte. Wenn wir das so machen, wie uns das Gericht das aufgegeben hat, dann wäre das so. Das wäre dann ab Juni, Juli würden streckenbezogene Fahrverbote greifen." Ein entscheidendes Problem bleibe, sagte sie: "Na ja, das ist ja die große Achillesferse, dass so etwas zu kontrollieren, sehr schwierig ist, wenn man keine Blaue Plakette hat. Deshalb haben wir ja auch gesagt, wir wollen die Blaue Plakette. Auch das ist ja nicht gekommen, und insofern wird es dann auf einzelne Halterabfragen abkommen stichprobenartig." Das Verwaltungsgericht verpflichtete das Land Berlin, bis spätestens zum 31. März einen überarbeiteten Luftreinhalteplan vorzulegen, in dem die Fahrverbote aufgeführt sind. Zudem muss die Landesregierung Dieselfahrverbote für eine Strecke von insgesamt 15 Kilometern mit starken Stickoxid-Belastungen genau zu prüfen. Das Gas gilt als gesundheitsgefährdend.