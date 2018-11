Bernardo Bertolucci ist tot. Der italienische Regisseur starb nach Angaben eines Sprechers am Montag zu Hause in Rom nach langer Krankheit. Er wurde 77 Jahre alt. Mit Filmen wie "Der letzte Tango in Paris", der mit umstrittenen Sex-Szenen Skandal-Schlagzeilen machte oder "Der letzte Kaiser" erlangte Bertolucci Weltruhm. Der Monumentalfilm über den letzten chinesischen Kaiser wurde 1988 mit neun Oscars ausgezeichnet. Bertolucci selbst wurde als bester Regisseur und bester Drehbuchautor geehrt. 1996 verhalf der jungen Liv Tyler in "Gefühl und Verführung" zum Durchbruch. Für sein Lebenswerk wurde er mit einer Goldenen Palme in Cannes und einem Goldenen Löwen in Venedig geehrt. Ehrungen für sechs Jahrzehnte im Filmgeschäft.