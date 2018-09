Die riesige Startbahn eines im Bau befindlichen Flughafens in Istanbul war in dieser Woche Schauplatz eines gewissermaßen "interdisziplinären" Beschleunigungsrennens: An den Start gingen ein F16-Kampfjet, ein Formel-1-Bolide, verschiedene Supersportwagen und ein Motorrad. Am besten weg kommt dabei zunächst fast noch das einzige voll-elektrisches Fahrzeug im Rennen, Flugzeug und Motorrad schließen aber schnell auf. Alle Fahrer sind Profis. Das Rennen fand im Rahmen eines Luftfahrt- und Technologie-Festivals statt. Am Ende der Viertelmeile ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Formel-Eins-Rennwagen, F16 und dem leistungsschwächsten Starter im Rennen, dem Motorrad. Mit denkbar knappen 0,04 Sekunden Vorsprung hat das Zweirad am Ende dennoch die sprichwörtliche Nase vorn, dem günstigen Masse-Leistungs-Verhältnis sei dank.