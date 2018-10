Weiter Protest im Hambacher Forst: Nach dem gerichtlich durchgesetzten, vorläufigen Rodungsstopp hier halten Umweltschützer auch zu Wochenbeginn vor Ort die Stellung, um gegen den nahenden Braunkohleabbau zu protestieren. Sie errichteten neue Barrikaden und begannen vereinzelt wieder mit dem Bau von Baumhäusern. Er halte die Besetzung des Waldabschnitts auch weiterhin für wichtig, sagte ein Braunkohlegegner am Montag. O-Ton: ("Die Besetzung hat auch, die direkte Aktion der Besetzung hat gezeigt, dass es wichtig ist, um Akzente zu setzen und durch diese breite Art des Protestes, durch die verschiedenen Spektren, die hier drauf sind, ist es jetzt halt ein Erfolg für den Wald und gegen die Braunkohle errungen worden.") Und Umweltprobleme bleiben im Blick: Nach dem Sonderbericht des UN-Klimarats hat die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles am Montag in München schnelles Handeln gefordert. O-Ton: "Die Klimaschutzziele 2030 sind völkerrechtlich bindend, dazu hat sich Deutschland ausdrücklich verpflichtet -, und deswegen müssen wir in allen Sektoren, im Energiesektor, im Gebäudesektor und im Verkehrssektor deutliche Fortschritte erreicht werden." Die neuen Forschungsergebnisse des Weltklimarats IPCC zeigen, dass die Risiken für Mitwelt und Menschen bei einer Erderwärmung um zwei Grad statt 1,5 Grad stärker stiegen als bisher bekannt. Die Extremereignisse wie Dürre und Fluten nähmen dann deutlich zu. Verfolge man das 1,5-Grad-Ziel, müssten die Kohlendioxid(CO2)-Emissionen radikal verringert werden. Technisch sei das alles längst machbar, sagt HANS-OTTO PÖRTNER vom ALDRED-WEGENER-INSTITUT als KO-VORSITZENDER einer Arbeitsgruppe des Weltklimarates: O-Ton: "Einen gefährlichen Klimawandel möglichst zu vermeiden, das wäre die Maßnahme. Unsere aktuelle politische Führerschaft oder eindeutigen Äußerungen in der politischen Landschaft gehen ja eher in die andere Richtung." Mit Blick auf den eingangs erwähnten Hambacher Forst protestierten am Montag in London Mitstreiter von Greenpeace an der deutschen Botschaft gegen die deutsche Energiepolitik, vor allem gegen die Nutzung von Kohle. Im Weltklimavertrag von Paris hatten sich die Staaten verpflichtet, den Temperaturanstieg auf maximal zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen und 1,5 Grad anzupeilen. Die wegen des Anstiegs des Meeresspiegels besonders gefährdeten Inselstaaten etwa im Pazifik hatten durchgesetzt, dass dieses 1,5-Grad-Ziel noch einmal gesondert untersucht wird.