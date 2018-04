Mehrfacher Besuch in der Haftanstalt am Mittwoch: Der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte Präsident Kataloniens, Carles Puigdemont hat in Neumünster Besuch von seiner Ehefrau Marcela Topor erhalten. Außerdem bekam Puigdemont Besuch von einem politischen Mitstreiter mit Blick auf die Unabhängigkeit Kataloniens, vom Vizepräsidenten des Parlamentes in Barcelona, Josep Costa. Der sagte nach seinem Treffen mit Puigdemont, dass es diesem gutgehe und dass Puigdemont nicht aufgeben wolle: "Präsident Puigdemont geht es sehr gut, er ist in sehr guter Verfassung. Er wird hier sehr gut behandelt. Er ist für diese Behandlung dankbar, die er bekommt. Hier in Deutschland weiß jeder, dass Präsident Puigdemont aus politischen Gründen verfolgt wird. dass er nichts Falsches getan hat. Dass er nichts getan hat, was kriminell wäre." Dem abgesetzten katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont droht rund ein halbes Jahr nach seiner Flucht aus Spanien nun die Auslieferung durch deutsche Behörden an Spanien. Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein hatte am Dienstag einen Auslieferungshaftbefehl beim Oberlandesgericht in Schleswig beantragt. Damit haben nun die Richter bis zur zweiten Mai-Hälfte Zeit, um über eine Auslieferung zu entscheiden. Puigdemont ist in Spanien nach der Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens angeklagt wegen Rebellion sowie wegen Veruntreuung von Staatsgeldern. Ihm droht in Spanien eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren.