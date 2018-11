Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist eröffnet. Traditionell weihte ein Christkind, das in Nürnberg geboren sein muss, auch am Freitag den Markt mit einem Gedicht ein. Besucher aus aller Welt kamen zu den rund 180 dekorierten Ständen, um unter anderem den Glühwein und die Nürnberger Bratwurst zu probieren. Der Weihnachtsmarkt, der zu Deutschlands ältesten und bekanntesten gehört, hatte auch Touristen aus den USA zu Gast. "Ich war schonmal in Nürnberg aber das war nicht zur Weihnachtszeit. Ich finde es sehr interessant, dass man hier so viele verschiedene Dinge sehen kann. An jeder Ecke gibt es Glühwein, es ist wunderbar, und wir haben soeben einen in Schokolade gehüllten Lebkuchen mit einer Kirsche innendrin gegessen, es ist großartig, wirklich großartig. Bis jetzt liebe ich jede Minute hier." "Die Breite an Essen, den wunderschönen Dekorationen, die Atmosphäre. Jeder scheint glücklich und munter zu sein, Weihnachten steht vor der Tür. Was gibt es nicht zu mögen? Es ist großartig." In den Geschichtsbüchern taucht der Weihnachtsmarkt zum ersten Mal im Jahr 1628 auf. Dieses Jahr hat der Christkindlesmarkt noch bis zum 24. Dezember geöffnet.