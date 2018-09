Den freien Fall kennt Joe de Sena nicht nur als passionierter Fallschirmspringer. Der US-Unternehmer, der heute eine Wettkampfreihe für Extremsportarten managt, war einst im Finanzgeschäft aktiv. Auf einer Farm in Vermont betrieb der Börsenmakler ein Büro für Aktien- und Derivatehandel - bis zur Lehman-Pleite am 15. September 2008. "Die Märkte stürzten ab. Mir brach der Schweiß aus, genau wie meinen Kunden. Alle verloren Unsummen an Geld. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an diesen Tag. Und am Ende dieses Tages ging ich raus auf die Farm und setzte mich auf meine Traktor, um den Kopf frei zu kriegen. Ich dachte, das war's, die ganze Welt geht unter, das ist das Ende. Und dann sagte da draußen auf dem Feld ein über 80-jährige Farmer zu mir. "Das wird schon wieder. Ich dachte, der hat doch keine Ahnung, wovon er redet. Aber das hat mit wirklich den Anstoß gegeben, mein Leben zu ändern." De Sena beschloss, sein Hobby zum Beruf zu machen. Schluss mit Stress und Kopfschmerzen, sagt der Extremsportler. Für seine Kurse und Veranstaltungen bekommt er nach eigenen Angaben oft positives Feedback. "Es fühlt sich gut an, wenn Leute zu einem sagen: 'Dank Dir habe ich aufgehört, zu trinken' oder ganz viel abgenommen, 'Hey, ich bin wieder mit meinem Ehepartner zusammen' - das fühlt sich viel besser an als damals, als Lehman zusammenbrach." Der Crash damals löste ein Beben in der Finanzwelt aus und erschütterte auch das Leben der Lehman-Mitarbeiter. Lynn Gray fühlte sich damals eiskalt erwischt, als sie am frühen Morgen von der Pleite hörte. "Da standen noch zwei andere Frauen, die ich nicht kannte. Wir sahen uns an, und fingen an zu weinen. Es brach uns das Herz. Niemand hatte das erwartet. Bear Stearns war doch gerettet worden. Niemand hätte geglaubt, dass man Lehman nicht retten würde." Ihre Kollegen von damals vermisst Gray noch heute. Beruflich konnte sie ein paar Monate später wieder Tritt fassen. Nicht alle hatten soviel Glück. Die Finanzkrise löste Schockwellen rund um den Globus aus. Viele Länder stürzten in eine tiefe Rezession. In Spanien verloren Millionen Menschen ihren Job und konnten ihre Miete nicht mehr bezahlen. So auch die Familie von Maria Isabel Rodriguez Romero. Als sich die Schulden immer mehr auftürmten, verloren sie 2013 ihre Sozialwohnung in Madrid. Seit fünf Jahren sind sie ohne richtige Unterkunft. Derzeit haben sie ein Haus in Toledo besetzt. "Das ist kein Leben, sondern nur Überleben", sagt Maria. "Man muss jeden Tag kämpfen und nach vorne denken: was soll ich zum Mittag machen? Was sollen wir essen? Wie schaffe ich es, dieses Haus angenehm und lebensfreundlich zu gestalten und dabei vor der Familie auch noch so stark wie möglich zu wirken." Mit der Rente des Vaters und Sozialhilfen für Menschen mit Behinderungen schafft es die Familie, sich über Wasser zu halten. Ein bisschen Extrageld verdienen sie durch private Hundezucht im Wohnzimmer und das Recyceln gebrauchter Möbel und Fahrräder. "Meine größte Sorge ist, dass meine Tochter kein stabiles Zuhause hat. es ist doch nicht ihr Fehler und auch nicht meiner oder der meines Mannes. Unsere verdammte Regierung ist schuld und ich sage es 40.000 Mal, wenn's sein muss. Warum behandeln sie uns wie Nummern?" Als im Zuge der Finanzkrise eine gigantische Immobilienblase platzte, gingen mehr als 400.000 Häuser in Spanien in Besitz der Banken über. So auch das Haus, in dem Marias Familie lebt. Das dachten sie zumindest. Doch nun hat ein Eigentümer seine Besitzansprüche angemeldet. Den Romeros könnte ein weiterer Umzug bevorstehen. es wäre der fünfte in fünf Jahren.