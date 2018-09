Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, wann der Angriff auf Idlib in Nordsyrien beginnt. Viele Zivilisten in der Stadt bereiten sich seit Tagen auf die Offensive der Regierungstruppen vor. Diese Aufnahmen sollen zeigen, wie in der ganzen Region Erdbunker gegraben und Vorräte angelegt wurden. Eine unabhängige Überprüfung der Bilder ist nicht möglich. Einige Bewohner versuchen sich mit dem Basteln von Masken auf den Einsatz von Giftgas vorzubereiten. "Russland sagt, die Terroristen verüben die Angriffe. Aber die ganze Welt weiß doch, dass Russland und Bashar al Assad uns mit Chemiewaffen treffen werden. Wir bereiten uns darauf vor und machen diese kleinen Masken, um uns zu schützen, wenn ein Chemiewaffenangriff kommt." Unterdessen haben syrische und russische Truppen haben mit der Bombardierung von Stellungen in Idlib begonnen. Das russische Verteidigungsministerium sprach von der Zerstörung terroristischer Ziele. Die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen haben vor einer der größten humanitären Katastrophen der letzten Jahre in Idlib gewarnt. Mehr als die Hälfte der etwa drei Millionen Zivilisten in der Region Idlib sind syrische Binnenflüchtlinge.