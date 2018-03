Mit einer Schusswaffe hat sich am Mittwoch ein Lehrer einer High School im US-Bundesstaat Georgia allein in einem Klassenzimmer verschanzt. Schüler verständigten den Rektor der Schule. Als dieser versuchte, die von Innen verschlossene Tür zu öffnen, feuerte der Lehrer einen Schuss ab, berichtet Bruce Frazier, von der örtlichen Polizei. "Als der Schulleiter einen Schlüssel in das Türschloss steckte, schoss der Lehrer mit einer Handfeuerwaffe aus dem Fenster. Er hat offenbar auf niemanden gezielt." Einsatzkräfte der Polizei wurden alarmiert, die Schule geräumt. Wenig später wurde der 53-Jährige ohne Gegenwehr in Gewahrsam genommen. unterrichtet. Verletzt wurde niemand. Erst vor zwei Wochen hatte ein 19-Jähriger im US-Bundesstaat Florida an einer Schule 17 Menschen erschossen. US-Präsident Donald Trump hatte daraufhin angekündigt, sich für umfangreiche Änderungen an den vergleichsweise laschen Waffengesetzen einsetzen. Auch eine Bewaffnung von Lehrkräften brachte Trump ins Gespräch.