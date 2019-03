BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN** Es ist ein wahrer Augenschmaus, derzeit den Blick über die Wiesen im kalifornischen Antelope Valley schweifen zu lassen. Die omnipräsenten Mohnblumen leuchten geradezu und fügen sich in das Phänomen, das manche hier als "super bloom" bezeichnen. Diese super Blütezeit folgt einem regnerischen Winter in dem US-Westküstenstaat. Wie bei einem vergleichbaren Farbenspektakel vor zwei Jahren kommen auch aktuell viele Besucher, um die fragile Pracht zu bestaunen. Beim letzten Mal haben sie, wohl meist aus Unachtsamkeit, viel zerstört, was die Aufseher diese Saison verhindern wollen. Und so stellten sie aktuell noch einmal die Regeln in den Vordergrund. Die besagen im Prinzip, auf den vorgegebenen Pfaden zu bleiben und die Natur anzuschauen und nicht anzufassen. Denn beim Fotografieren im Blütenfeld würden die Pflanzen niedergetrampelt, immer mehr dieser kahlen Stellen hätten weitreichende Folgen für alle, erklärt der Parkranger. "Wenn die Leute die Wege verlassen und diese Ressource zerstören, kann sie nicht bewahrt werden und die super Blüte schwindet dahin. Jede vernichtete Blume kann keine Samen mehr freisetzen, richtig? Das senkt die Chancen für solche Phänomene in der Zukunft. Das Erhaltungsspiel beginnt jetzt für Dekaden. Denn die Samen können in der Erde schlummern, und das Wetter kann sich auf unterschiedliche und interessante Arten entwickeln. Wir möchten wirklich unsere Chancen maximieren zu bewahren, was wir haben. Damit wir das Schauspiel auch künftig sehen können." Selbst am offiziellen Medientag hielten sich nicht alle an die Vorgaben. Manche schienen die Botschaft hingegen verstanden zu haben. "Das letzte Mal haben wir eine Klapperschlange genau am Rand gesehen, wir nehmen den Pfad." "Auf dem Weg bleiben, nichts kaputt machen." Besonders nicht liegend im Mohn für Fotos zu posieren, empfehlen die Aufseher auch deswegen, weil dort eine hochgiftige Klapperschlange lebt. Rund vier Wochen lang ist die super Blüte noch zu bewundern. Die wurde übrigens von offizieller Seite in diesem Jahr zur nur "spektakulären" Blüte runtergestuft, da sie in manchen, dafür bekannten Abschnitten ausblieb.