Bei vielen Fans, die sich am Donnerstag in Florenz versammelt hatten, flossen die Tränen. Tausende waren gekommen, um sich von dem verstorbenen Fußball-Profi Davide Astori, der auch Kapitän des AC Florenz war, zu verabschieden. Zur Trauerfeier in der Santa-Basilika erschienen auch Spieler und Trainer zahlreicher Fußballvereine sowie der frühere Premierminister Italiens und Ex-Bürgermeister von Florenz Matteo Renzi. Astori war am Sonntag in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden. Dort sollte seine Mannschaft am selben Tag gegen den lokalen Club antreten. Die Obduktion hatte ergeben, dass der 31-Jährige nach einem Herzstillstand gestorben war. Der Tod hatte in Italien und darüber hinaus für Trauer und Entsetzen gesorgt. Zu Ehren des Verteidigers hatte der AC Florenz beschlossen, Astoris Rücknummer 13 nicht mehr zu vergeben. "Ich hatte nie die Gelegenheit, Astori zu sehen. Aber er wird immer unser Captain bleiben. Was auch immer passiert, Florenz hat einen Großen verloren." "Addio Capitano" war auf Schildern vor dem Eingang der Kirche zu lesen, trauernde Fans trugen Fiorentina-Fahnen. Und so sangen auch die Fans, als der Sarg mit Davide Astori weggebracht wurde: "Es gibt nur einen Captain".