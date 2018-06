Bienen und Ameisen waren schon immer faszinierend für die Wissenschaft: trotz ihrer winzigen Gehirne verfügen sie über ein extrem komplexes Verhaltensspektrum. Britische Forscher wollen die Gehirnaktivitäten der Insekten nun noch besser verstehen, um sie als Modelle für winzige Drohnen zu nutzen. An der Universität Sussex startet hierzu ein Projekt mit dem Titel "Brains on Board", Forscher Alex Dewar erklärt: "Die Idee hinter dem Projekt ist, dass wir etwas von Honigbienen und Insekten lernen können, über Energie-effiziente autonome Verhaltensabläufe." Die Entwicklung von autonomen Drohnen, mit wirklich effizienter Computersteuerung und niedrigem Energieverbrauch, könnte einen Durchbruch im Feld der Biorobotics bedeuten. Laut der beteiligten Wissenschaftler ist das Besondere an diesem Forschungsprojekt, dass Experten aus dem Feld der Computer-Neurowissenschaft, Robotertechnik und der Biologie zusammenkommen und die Gehirnaktivitäten von Bienen auf verschiedenen Ebenen erforschen. Bereits in einem Jahr, so hofft das Projektteam, werden die ersten Drohnen von ihren Forschungsergebnissen profitieren.