Gelenkschmerzen, Rheuma oder eine schwache Immunabwehr - mit Beschwerden wie diesen wenden sich in Ägypten Patienten an Omar Abulhassan, um sich von ihm gezielt pieksen zu lassen. Abdulhassan praktiziert die Behandlung mit Bienengift, die sogenannte Apipunktur. Wovor die meisten Menschen panisch zurückschrecken, ist hier für manche die letzte Hoffnung. Auf dem Dach seines Hauses in Kairo hält der Autodidakt seine pharmazeutischen Helfer. "Mit Bienenstichen werden Rheuma und allgemeine Immunschwäche behandelt. Darüber hinaus können sie auch bei psychischen Problemen helfen. Die im Bienengift wirksamen Stoffe enthalten neben Histaminen auch Dopamin, einen Stoff, der glücklich macht. Es hilft, die Stimmung zu verbessern." In einer Sitzung verabreicht Abulhassan durchschnittlich sechs Bienenstiche. Das Gift besteht aus Wirkstoffen, die Enzyme, Proteine ​​und Aminosäuren umfassen. Es hat entzündungshemmende Elemente, die zwar Schmerzen lindern können. Wissenschaftlich belegt ist eine positive Wirkung bisher aber nicht. Mehr noch: Für Allergiker kann schon ein Stich lebensgefährlich sein.