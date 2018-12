Der 33-jährige Deutsche Sebastian Steudtner ist weiterhin auf der Suche nach neuen Rekorden. In seiner Wahlheimat dem portugiesischen Nazaré surfte der Extremsportler am Freitag in dieser gigantischen Brandung. Beobachter der Szene sprechen bei der Welle an dieser Big Wave Location auch von Bergen aus Wasser, die in Bewegung sind. Das verwundert nicht, da diese gigantischen Wellen Rekordhöhen von rund 25 Metern erreichen können. Steudtner hat bereits zweimal den XXL Global Big Wave Award gewonnen, dabei handelt es um den Preis für den Ritt auf der weltweit größten gesurften Welle des Jahres. Ob auch diese Ritte in die aktuellen Wertungen eingehen können, das muss erst noch durch spezielle Messungen von Fachleuten herausgefunden werden. Bis dahin bleibt dem Zuschauer einfach nur das Staunen über diese waghalsigen Aktionen.