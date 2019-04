So soll es aussehen: Das schwarze Loch und seine Umgebung. Forscher des Projekts "Event Horizon Telescope" haben sich weltweit zusammengetan, um die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs zu realisieren und damit einen weiteren sensationellen Beleg für Einsteins Relativitätstheorie zu liefern. Der Leiter des Projekts stellte am Mittwoch in Washington das Foto vor (ASTROPHYSICIST AND PROJECT DIRECTOR OF EVENT HORIZON TELESCOPE, SHEPERD DOELEMAN): "Wir freuen uns, Ihnen heute sagen können, dass wir etwas gesehen haben, von dem wir dachten, dass man es nicht sehen kann. Wir haben es gesehen und ein Foto gemacht vom schwarzen Loch." Unter anderem war bei diesem Projekt auch die Europäische Südsternwarte ESO mit dabei, die ihren Sitz in Garching bei München hat. Schwarze Löcher haben keine Ausdehnung, aber dennoch eine immense Masse. Ein Foto war bisher nicht möglich, da die Schwerkraft alles, selbst Licht, verschluckt. Jedoch strahlt die Materie Drumherum und daher kann man einen Schatten in heller Umgebung sehen. Der Schatten ist allerdings nicht das Schwarze Loch, sondern sein sogenannter "Ereignishorizont". Er liegt um das schwarze Loch herum und ist daher sozusagen der Übergang, hinter dem alles im Dunklen verschwindet.