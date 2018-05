Da steigt auch die Politik in Person von Ministerpräsident Armin Laschet gerne mit ins Elektro-Fahrzeug ein. Die Post hat angesichts der regen Nachfrage mit einer zweiten StreetScooter-Fabrik im nordrhein-westfälischen Düren nun die Produktionskapazität in die Höhe geschraubt. Nach der Eröffnung des neuen Werkes am Mittwoch will das Unternehmen bis zu 20.000 der Transporter im Jahr vom Band rollen lassen. Mit ihrer rasch wachsenden Konzern-Tochter könnte die Post Kurs zudem auf die Börse nehmen. Ein solcher Schritt sei zumindest ein mögliches Szenario, sagte der zuständige Vorstand Jürgen Gerdes. In den nächsten zwei bis drei Jahren könnte der Fahrzeugproduzent den Sprung aufs Parkett wagen. Allerdings wolle man auch in Zukunft bei StreetScooter mitreden, auch wenn man nicht auf Dauer zum Auto-Hersteller werden wolle. Der Konzern verkauft die Fahrzeuge auch an Drittkunden, aber: O-Ton: "Nach wie vor gilt: Wir selbst sind unser größter Kunde und haben da noch einiges vor uns zu tun, um eben auch noch wirklich flächendeckend die letzte Meile nachhaltig abzubilden." Das Elektro-Nutzfahrzeug war 2012 vorgestellt worden. Und seitdem kann die Post auf eine rasante Wachstumsgeschichte zurückblicken. Im Dezember 2014 sicherten sich die Rheinländer alle Anteile an der StreetScooter GmbH, die Modell-Palette wurde erweitert. Ein Netz von Werkstätten gibt es hierzulande ebenfalls schon. O-Ton: "Wir haben heute in der Tat ungefähr 6.000 Fahrzeuge im Einsatz. Das ist ein sehr langer Weg gewesen, das ist auch ein schwieriger und steiniger Weg logischerweise." Mittelfristig will die Post ihre gesamte Brief- und Paketzustellflotte von knapp 50.000 Fahrzeugen durch Elektro-Wagen ersetzen. Die sollen mit Strom aus regenerativen Energien betrieben werden. Post-Chef Frank Appel hatte zugesagt, den Ausstoß des Klimagases CO2 bis 2050 auf null zu reduzieren.