"Was, Ihr wisst nicht, was Bitcoins sind?" Das wollen die 16-jährige Hinano Shirahama und ihre Girl-Group-Mitstreiterinnen schnell ändern. Die Pop-Band "Virtual Currency Girls" gab am Freitag vor knapp zwei Dutzend Fans in Tokio ihr Debüt. Die acht jungen Frauen treten mit Masken auf, die jeweils eine Cyber-Devise symbolisieren sollen. Damit erobern Bitcoin, Ripple und Co. in Japan nun auch die Pop-Kultur. Kryptowährungen seien sehr praktisch, sagte die 18-jährige Frontfrau Rara Naruse. "Man kann nur staunen, dass wir sie nicht schon früher hatten. Wir möchten, dass alle mehr darüber erfahren." Und so besingt ihre Girlgroup das digitale Geld. "The Moon, Cryptocurrencies and Me" heißt ihr Debütsong. Darin mahnen die Mädchen aber auch zu Vorsicht und warnen vor den Gefahren beim Handel mit Cyberdevisen. "Schütze Dein Passwort, benutz nicht immer dasselbe", heißt es in dem Lied. Den Boom der virtuellen Währungen betrachten sie schon allein aus einem persönlichen Grund sehr aufmerksam. "Wir bekommen unsere Gage in Bitcoin, deswegen bin ich vor dem Zahltag immer ein bisschen nervös. Wieviel wir verdienen, hängt vom Kurs am Markt ab." Natürlich werden auch Fan-Artikel und Konzert-Tickets nur mit virtuellem Geld bezahlt. Japan gehört zu den Hochburgen des Internetgeldes. In anderen Ländern wird die Luft dafür aber dünner: Nach China will auch Südkorea gegen den Handel mit Bitcoin & Co. vorgehen. Das Justizministerium plant, den Börsenhandel mit Kryptowährungen zu verbieten.