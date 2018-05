Dank eines 1:0 Erfolgs gegen den FC Arcenal zieht Atletico Madrid ins Finale der Europa League ein. Torschütze in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war Diego Costa, nach Vorbereitung von Antoine Grizmann. Das Hinspiel in London war 1:1 ausgegangen. Für Arsenal-Trainer Arsene Wenger, der die Gunners nach unglaublichen 22 Jahren verlassen wird, ist damit die letzte Möglichkeit, mit Arsenal einen Titel zu gewinnen, dahin. Entsprechend enttäuscht zeigte er sich nach dem Spiel: "Schauen Sie, ich muss mich erst einmal von der großen Enttäuschung heute Abend erholen. Ich bin sehr, sehr traurig, dass ich den Verein so verlassen muss. Es wird einige Zeit dauern, bis ich mich davon erholt habe. Danach werde ich entscheiden, was ich künftig machen werde. Bis jetzt habe ich noch keinen Plan." Das Spiel an sich kommentierte er gewohnt sachlich: "Ein sehr intensives Spiel zwischen zwei Mannschaften, die wirklich alles gegeben haben. Die Mannschaft, die heute gewonnen hat, ist Atletico Madrid. Glückwünsche an sie und viel Glück für das Finale. Ich würde sage, der Sieger des heutigen Spiels ist der klare Favorit für den Titel in diesem Wettbewerb." Mit Wenger endet bei Arsenal eine Ära. Der 68-jährige war im Oktober 1996 nach England gekommen. In den vergangenen Jahren war er immer stärker in die Kritik geraten. Denn bis auf ein paar FA-Cups hat Arsenal in der jüngeren Vergangenheit nichts mehr gewonnen. Die letzte Meisterschaft liegt 14 Jahre zurück. In diesem Jahr droht der Verein zum zweiten Mal in Folge die Champions League zu verpassen.