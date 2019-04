Letzte Arbeiten vor dem Museum müssen noch erledigt werden, ansonsten ist alles vorbereitet: 100 Jahre nach der Gründung des Bauhauses eröffnet in Weimar das neue Bauhaus-Museum. Auf 2.000 Quadratmetern und mehreren Ebenen verteilt, sind 1.000 der 13.000 Bauhaus-Sammlungsobjekte der Klassik Stiftung zu sehen. Entworfen wurde der riesige Betonkubus nach Plänen der Berliner Architektin Heike Hanada. Journalisten und Experten durften sich am Donnerstag schon vorab ein erstes Bild von den Exponaten machen. Den Besuchern werde einiges geboten, sagt Museumsdirektorin Ulrike Bestgen: "Und was die Besucher erwartet, ist ein Rundgang durch ein absolut faszinierendes Phänomen der Zeit der 20-er, der frühen 20-er Jahre. Mit vielen Fragestellungen, die ihn heute auch noch bewegen können. Und er sieht natürlich auch wichtige Highlights des Bauhauses, wie die Bauhaus-Lampe, Werke von Bauhaus-Meistern. Alles das wird er ebenfalls finden." Walter Gropius hatte die berühmte Kunst, Architektur- und Design-Schule am 1. April vor 100 Jahren gegründet. Unter politischem Druck zog die Hochschule 1925 nach Dessau um, schließlich 1932 nach Berlin. Dort wurde das Bauhaus ein Jahr später von den Nazis geschlossen. Die Idee hinter den Bauhaus-Stücken sei immer noch modern, sagt Bestgen: "Ich denke, wir sollten uns an dem orientieren, was das Bauhaus uns mitgibt. Es hat sich immer den drängenden Fragen seiner Zeit gestellt. Es hat sich mit der Wohnungsnot beschäftigt. Wie wollen wir auch unsere Wohnung einrichten, wie wollen wir modern leben? Und das können wir uns abschauen und überlegen, über was denken wir heute nach? Im Museum ausgestellt sind unter anderem bisher noch nicht gezeigte Zeitdokumente. Dazu kommen multimediale Elemente und auch Werkstätten. Bei einem Eröffnungswochenende bei freiem Eintritt können sich die Besucher selbst ein Bild von dem neuen Museum machen.