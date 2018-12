Die 21-jährige Carmen Lopez ist seit früher Kindheit blind aufgrund einer angeborenen Augenkrankheit. Doch die in Nordspanien lebende Frau hat trotzdem mit einer ambitionierten Sportart begonnen und dort auch sichtbare Erfolge zu verzeichnen. "Ich fühle mich frei und locker. Ich habe keinerlei Bedenken. Es gibt da nur mich und die Welle." Und sie ist sogar so gut mit ihrem Spiel in den Wellen, dass sie als erste weibliche blinde Surferin aus Spanien, bei der Parasurf-Weltmeisterschaft im kalifornischen La Jolla antreten will. Ihr Couch ist Lucas Garcia und sie trainieren in ihrem Heimatort Salinas, der bei Gijon liegt. "Ich habe Lucas. Er unterstützt und führt mich. Wir reden und kommunizieren, aber sobald ich auf der Welle bin, gibt es doch keinen Unterschied mehr zwischen anderen Surfern und mir." Ihre Leistungen sind umso erstaunlicher vor dem Hintergrund, dass sie erst vor einigen Monaten diese Passion für sich entdeckt hat. Ihr Trainer Lucas Garcia kürzlich im nordspanischen Salinas. "Niemand hätte jemals gedacht, dass blinde Menschen surfen können. Und plötzlich haben wir hier Carmen, die es kann. Sie braucht zwar etwas Hilfe im Vergleich zu anderen Sportarten. Aber wenn jemand etwas wirklich will, dann kann er Grenzen überschreiten und am Ende auch surfen." Das ist zwar sicher leichter gesagt, als getan. Denn, wer schon mal versucht hat zu Surfen, der weiß, wie schwer das Reiten der Wellen selbst für eine Person, die gut sehen kann, ist. Aber Carmen Lopez hat sogar noch weitere große Ziele: Sie will nicht nur bei der Parasurf-WM im US-amerikanischen La Jolla ihr Bestes geben. Sondern ihr Traum ist auch noch die Teilnahme an den Paralympischen Sommerspielen von Paris 2024.