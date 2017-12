Der Block B des Kernkraftwerkes Gundremmingen wird am Sonntag abgeschaltet. Die Betriebsgenehmigung endet am 31. Dezember 2017. Thomas Wolf, Sprecher der Mahnwache Gundremmingen. "Man sieht schon, die Dampfwolke über dem Kühlturm ist schon sehr schwach. Und wir freuen uns einfach, dass wir eine Etappensieger erreicht haben." Dutzende Kernkraftgegner vor Ort forderten: Auch der Block C soll so schnell wie möglich vom Netz gehen. Dieser darf nach dem Atomausstiegsbeschluss der Bundesregierung noch bis Ende 2021 in Betrieb bleiben. Thomas Wolf, Sprecher der Mahnwache Gundremmingen. "Solange die Atomkraftwerke weiter laufen, ist es notwendig, dass man für die Abschaltung demonstriert, protestiert, Aktionen unternimmt, damit nicht der Eindruck entsteht, die Anti-Atomkraft-Bewegung schläft." "Ich freue mich, dass jetzt Block B abgeschaltet ist. Aber natürlich blockt C produziert weiterhin Atommüll. Und lieber wäre es uns natürlich, wenn beide jetzt abgeschaltet wäre." "Wenn man sieht, was das alles kaputt macht. Das ist schon ein Trauerspiel. Man muss sich wundern, dass so wenige Menschen auf die Straße gehen. Es betrifft ja jeden und man ist froh, dass bis jetzt noch nichts passiert ist. Hoffen wir, dass es so bleibt, bis sie den anderen Meiler abschalten. Es wird Zeit." Ab 1983 wurde der Block A bereits zurückgebaut, nachdem es im Jahr 1977 zu einem Störfall gekommen war. Seitdem ist es am gesamten Kraftwerk des Betreibers RWE immer wieder zu Zwischenfällen gekommen. Nach er Abschaltung von Block B in Gundremmingen gibt es deutschlandweit noch sieben Kernkraftwerke. Die letzten sollen im Dezember 2022 abgeschaltet werden.