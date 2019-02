Zusammenschluss zweiter Auto-Riesen. BMW und Daimler wollen ihren neu gegründeten Mobilitätsdienstleister zum führenden Anbieter machen - und das weltweit. Der Startschuss für die gemeinsame Firma fiel am Freitag in Berlin. Milliardenschwere Investitionen, Kooperationen und Zukäufe sollen den nötigen Schub geben. Die Strategie: bestehende Fahr-, Park- und Ladedienste weiter auszubauen und miteinander zu verzahnen. Daimer-Vorsitzender Dieter Zetsche und sein Kollege von BMW, Harald Krüger über den geplanten Global Player. 14 Marken sollen gebündelt werden, darunter die jeweiligen Carsharing-Anbieter DriveNow und Car2Go. "In anderen Feldern, wo wir jeweils auf der einen oder anderen Seite bisher stärker unterwegs waren, hat er die gemeinsame Kraft hinter diesen Entwicklungen, beispielsweise im Ride-Hailing, wo wir miteinander noch stärker expandieren können, noch mehr investieren können und damit noch schneller den Kunden aus unserer heute schon in Europa führenden Position heraus noch bessere Services anbieten können. (SCHWENK ZUM VORSTANDSVORSITZENDEN DER BMW AG, HARALD KRÜGER ) Mittelfristig hat der Kunde sehr viel davon, weil wir das auf eine App bringen wollen, sozusagen, dass sie nicht viele Apps haben müssen, sondern auf einer App die komplette Bandbreite unserer Joint-Venture-Leistung liefern können, und damit sozusagen wirklich seamless die gesamte Mobilität über unser Joint-Venture bewegen können." Die neuen gemeinsamen Unternehmen sind Carsharing (Share Now), Parken (Park Now), Ladestationen für Elektrofahrzeuge (Charge Now) und Reiseplanung über eine Mobilitätsplattform (Reach Now). Geschäftssitz wird Berlin. Eine grundsätzlich begrüßenswerte Entwicklung, so Marion Jungbluth, Mobilitätsexpertin des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.. "In der Welt der digitalen Plattformen sind Kooperationen grundsätzlich erst mal sinnvoll. Und wir erleben im Moment einen Wettbewerb erst mal noch um wer schafft es denn halt die wirklich beste, attraktivste, einfach zu bedienende Mobilitätsplattform zu bilden, und natürlich darauf halt möglichst alle Verkehrsmittel und Fahrzeuge, die man zur Verfügung hat. Weil das ist klar: keiner möchte gerne auf seinem Handy 80 Mobi-Apps haben und dann immer gucken müssen, welches denn jetzt gebraucht wird, sondern man möchte eigentlich in einer App genau das buchen, worauf ich gerade Lust habe, was das günstigste und vielleicht auch noch, je nach Wetter, angepasste Verkehrsmittel ist." Die beiden Oberklasse-Autobauer wollen wie viele andere Hersteller weg vom reinen Verkauf von Fahrzeugen hin zu Dienstleistungen rund um die Mobilität und technologiegetriebenen Anbietern wie Uber Paroli bieten.