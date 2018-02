Freudiger Empfang für die deutschen Winterolympioniken am Montag in Frankfurt am Main: Das Team kehrte sehr erfolgreich aus Südkorea zurück, mit insgesamt 14 Goldmedaillen. Gleich zwei davon gingen auf das Konto von Bobpilot Francesco Friedrich. Der Sachse gewann Gold im Zweier- und im Viererbob: O-Ton: "Es ist immer schön, im Team zu gewinnen. Der Zweier war schon großartig, aber dann der Vierer noch mehr, als Team da oben zu stehen. Phantastisch. Und natürlich haben wir dann noch ein bisschen krachen lassen im Deutschen Haus. Der Flug war dafür entspannt, wir haben geschlafen, und ja." Insgesamt hatte das deutsche Team Rang zwei in der Länderwertung belegt, nur knapp hinter Norwegen. Die nächsten Olympischen Winterspiele sollen im Jahr 2022 in Peking stattfinden.