In Kuba ist am Freitag ein Passagierflugzeug mit 104 Personen an Bord abgestürzt. Das Unglück ereignete sich Medienberichten zufolge kurz nach dem Start in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Über Tote und Verletzte gab es demnach zunächst unterschiedliche Angaben. Auch über die Fluggesellschaft herrschte zunächst Unklarheit. Dem Staatsfernsehen zufolge war die Boeing 737 auf dem Weg in die kubanische Stadt Holguin.