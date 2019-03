Flugzeugbauer Boeing will sein nach zwei Abstürzen weltweit gesperrtes Flugzeugmodell 737 MAX durch ein Software-Update und andere Sicherheitsvorkehrungen wieder in die Luft bringen. Nach einer Konferenz mit Piloten in Seattle erklärte Boeing-Entwicklungschef Mike Sinnett am Mittwoch "Wir werden alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass solche Unfälle nie wieder passieren." Boeing hatte das Update schon vor dem zweiten Absturz in Äthiopien Anfang März entwickelt. Als Ursache wird, wie beim ersten Unglück in Indonesien, das Kontrollsystem MCAS vermutet, fest steht das aber noch nicht. Durch das Update soll verhindert werden, dass die Flugzeugnase wiederholt automatisch gesenkt wird, ohne dass die Piloten das verhindern können. Insidern zufolge kämpften die Piloten in Indonesien rund 20 Mal gegen diese Automatik, die sich aber immer wieder einschaltete, bis der Jet ins Meer stürzte. Bei einer Anhörung im US-Senat in Washington machten Politiker Boeing und der US-Luftfahrtaufsicht FAA Vorwürfe wegen der Flugzeugkatastrophen bei denen 346 Menschen starben. Dass es im Trainingsmaterial für das erst seit 2017 ausgelieferte Flugzeug keine Angaben zum jetzt verdächtigten MCAS-System gab, kritisierte auch der Senator Ted Cruz. "Als Passagier muss ich ihnen sagen, dass es mich sicherlich sehr beunruhigen würde, zu lesen, dass ein Pilot das Schulungshandbuch als mangelhaft und fast kriminell unzureichend bezeichnet hat. Dies ist ein ziemlich schwerer Vorwurf." Cruz sagte gegenüber Reuters, es habe schon seit Jahren Bedenken gegeben über ein zu enges Verhältnis der FAA zu Boeing. Man wisse noch nicht, ob es auch daran gelegen habe, aber angebracht sei die Nähe nicht. Die FAA kündigte in Washington an, ihren Genehmigungsprozess ab Juli zu ändern. Völlig auf die Expertise des Flugzeugbauers zu verzichten würde aber bedeuten, dass die Behörde 10.000 Leute mehr einstellen und 1,8 Milliarden Dollar ausgeben müsste. Darüber hinaus bleibt die Frage, ob sich Fluggäste künftig wieder in eine 737 MAX wagen.