Die Hoffnung auf ein nahendes Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China hat Börsianern in Asien und Europa einen positiven Wochenstart verschafft. US-Präsident Donald Trump hatte auf Twitter erklärt, dass die eigentlich bis zum 1. März laufende Frist für das Ende der Verhandlungen mit China verlängert werden soll. Er sprach von bedeutenden Fortschritten und produktiven Gesprächen. Sollten die Gespräche weiter erfolgreich verlaufen, werde ein Gipfel mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping in Florida stattfinden, um ein Abkommen abzuschließen. Diese Nachricht wird an den Börsen den Verlauf der Woche beeinflussen, so der Analyst Arthur Brunner von der ICF Bank. "Also, die Automobilindustrie geht davon aus, dass die Exporte trotz möglicher Strafzölle in dem Jahr unverändert bleiben, mit den USA wird es natürlich weiterhin spannend bleiben, jedoch denkt man von den Märkten her, dass es hier zu keinem massiven Einbruch kommen wird, man wird sich in irgendeiner Form einigen, und das spiegelt sich in den Kursen momentan wieder." Die Titel von VW waren mit plus 2,7 Prozent einer der Dax-Favoriten. Die Aktien von BMW und Daimler gewannen je rund ein Prozent. Der Index für den europäischen Autosektor stieg um 1,6 Prozent auf den höchsten Stand seit November. Im Fokus an den europäischen Börsen stand auch Italien. Die Ratingagentur Fitch bestätigte am Freitag ihre Bonitätsnote für das hoch verschuldete Land mit "BBB" und Anleger reagierten erleichtert