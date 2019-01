Neues Jahr, alte Sorgen. In Frankfurt startete der Dax mit Verlusten ins neue Jahr. Ähnlich war die Lage auch an den anderen europäischen Börsen. Dax und EuroStoxx50 verloren am Mittwoch jeweils etwa 1,5 Prozent. Auf den Magen schlugen Investoren enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Kopfschmerzen bereite Anlegern außerdem der Haushaltsstreit in den USA. Dieser legt seit fast zwei Wochen große Teile der Bundesbehörden lahm. Hinzu komme die anhaltende Brexit-Unsicherheit und die Angst vor einem Handelsstreit zwischen China und den USA. Ganz schwarz sieht Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank dennoch nicht für das neue Jahr: "Also das Thema ´Ende des Booms`wird meines Erachtens etwas zu früh gepredigt. Wir sehen durchaus eine Abbremsung, wir hatten aber eine Hochkonjunktur-Phase. Es ist völlig normal, das sich auch alles einmal ein Stück weit beruhigt und einbremst. Der Handelsstreit sorgt sicherlich auch dabei für weiteren Bremsbedarf bzw. Bremszwang. Unter dem Strich bleibt aber, dass wir in eine wirtschaftlich starken Phase sind. Und das ist nicht das wesentliche Problem der Investoren an der Börse, sondern die politischen Unsicherheiten, die geben letztendlich die Sorgen vor." Vieles hänge deshalb davon ab, dass die Politik ihre alten Probleme löse, so Roth. Mit Erleichterung reagierten Investoren schon einmal auf die Verabschiedung des nachgebesserten italienischen Haushalts durch das Parlament in Rom am Wochenende. Damit sei die Verunsicherung beseitigt, die die Wirtschaft des Landes in den vergangenen Monaten belastet habe, hieß es.