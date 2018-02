Vor der nächsten Runde an Firmenbilanzen haben sich Anleger in Europa eher zurückhaltend gezeigt. Der Dax und der europäische Leitindex kamen am Montag zunächst kaum vom Fleck. Wichtig scheint nun, ob die Firmenbilanzen die Sorgen von Aktionären vor steigenden Zinsen in den Hintergrund drängen können. Etwa ein halbes Dutzend Dax-Konzerne legt im Laufe der Woche Zahlen vor, auch im Ausland stehen zahlreiche Veröffentlichungen an. Aus den USA konnten Börsianer zum Wochenauftakt keine Impulse erwarten, da die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen blieb. Die weltpolitische Lage sei mittlerweile mehr von Interessenunterschieden geprägt als früher, sagte am Montag Börsenexperte Robert Halver von der Baader-Bank: O-Ton: "Die Sicherheitskonferenz in München hat eines gezeigt: Man verträgt sich nicht mehr so wie früher. Man ist nicht mehr umzingelt von Freunden. Es wird schwieriger. Das beeindruckt schon die Aktienmärkte. Allerdings, viel Geld und billiges Geld, das wird uns weiterhin grundsätzlich begleiten." Unter scharfer Beobachtung in den europäischen Börsensälen standen die Titel von Daimler. Der Autokonzern rutscht einem Medien-Bericht zufolge tiefer in den Skandal um manipulierte Dieselwerte. Die Stuttgarter sollen in Diesel-Autos spezielle Software zur Schadstoffregulierung eingebaut haben. Das könnte für Daimler größere Strafzahlungen zur Folge haben, hieß es aus Händlerkreisen.