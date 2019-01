Nach der Gewinnjagd zum Ende der vergangenen Woche haben sich Anleger in Europa am Montag eine Verschnaufpause gegönnt. Der Dax verlor zu Handelsbeginn am Montag knapp ein halbes Prozent und blieb auch im späteren Handel in der Verlustzone. Am Freitag hatten die Aktienindizes wegen der Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen in der Euro-Zone noch mehr als ein Prozent gewonnen. Zwar herrschte bei Börsianern Freude über das vorläufige Ende des US-Regierungsstillstands, es gibt aber weiterhin viele Unsicherheiten, sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Das Thema Haushaltsstreit war eine zusätzliche Belastung für die Märkte. Aber grundsätzlich haben die Märkte absolut ausreichend negative Themen zu verarbeiten. Da gehört natürlich der Handelsstreit an sich dazu. Der Brexit, die nachlassende Konjunktur. Aber auf der anderen Seite steht damit einhergehend, gerade in Europa, auch eine weiterhin laxe Geldpolitik als positiver Gegenpol zur Verfügung. Und damit einhergehend hat man in den letzten Wochen durchaus eine bessere Börse gesehen, eine steigende Börse gesehen. Und voraussichtlich wird das sich in dieser Woche auch fortsetzen." Die im Laufe der Woche bevorstehende Brexit-Abstimmung im britischen Parlament, die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie die Quartalszahlen zahlreicher Konzerne warfen nach Einschätzung der Analysten ihre Schatten voraus. Unter anderem werden im Wochenverlauf die Bilanzen von SAP, Siemens, der Deutschen Bank sowie von US-Konzernen wie Facebook und Apple erwartet.