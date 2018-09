Inwieweit beeinflussen die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz die deutsche Wirtschaft? Nachdem Siemens-Chef Joe Kaeser gesagt hatte, er befürchte negative Auswirkungen wegen der Entwicklungen in Sachsen, war "Chemnitz" am Montag auch Thema an der Börse in Frankfurt am Main. Dazu sagte Robert Halver, der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank: O-Ton: "Ein Investitionshemmnis ist immer dann da, wenn ein Land politisch auch nur im Entferntesten abzudriften droht, zum Beispiel in die rechte Ecke, was für Deutschland ja aufgrund der Geschichte auch immer sehr negativ ist. Entscheidend ist, dass man sagt: Wir haben die Probleme erkannt vonseiten der etablierten Politik. Dann ist die Sache sicherlich auch irgendwann einzufangen. Aber das muss man auch tun." Vor allem aus Furcht vor einer erneuten Eskalation des Handelsstreits mit den USA zögen sich Anleger aus dem deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax verlor zur Eröffnung am Montag leicht auf 12.337 Punkte, er sei "etwas nervös": O-Ton: "So mancher Marktteilnehmer erwartet einen heißen Herbst, das Quattro Infernale. Erstens: unser täglich Trump gib uns heute - Handelskrieg. Zweitens: die Währungskrise, Schwellenländer. Drittens: die schmutzige Scheidung von den Briten. Und viertens: Italien, die Überschuldung. Da warten wir im September auf das Haushaltbudget, das verheerend aussehen wird". Genährt wurden gewisse Befürchtungen an der Börse von der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, das geplante Handelsabkommen mit Kanada womöglich platzen zu lassen.