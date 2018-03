Die Zusammenstöße zwischen Kokabauern und der Polizei halten in der bolivianischen Hauptstadt La Paz den zweiten Tag in Folge an. Dutzende Personen wurden verhaftet und mehrere verletzt. Auslöser der Proteste war die Besetzung des Büros der Vereinigung der Kokabauern. Und zuvor hatte die Regierung bereits auch die Führung der Vereinigung ausgetauscht. Demonstranten bewarfen die Sicherheitskräfte mit Steinen und Feuerwerkskörpern, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Ein Polizeibeamter zog am Dienstag eine erste Bilanz: "Wir haben einen völlig beschädigten Kastenwagen und zwei Polizisten wurden verletzt. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand. Wir haben aber noch keinen medizinischen Befund. Und auch weitere Beamte mussten medizinisch versorgt werden." Hintergrund des Konflikts ist unter anderem eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017. Mit ihr wurde die Anbauflächen für Koka vergrößert. Daher sind einige Kokabauern besorgt über einen Rückgang ihres Marktanteils und wirtschaftliche Einbußen.