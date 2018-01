In der kolumbianischen Stadt Barranquilla haben Attentäter einen Bombenanschlag auf eine Polizeiwache verübt. Die Bombe explodierte, als die sich die Polizisten zur morgendlichen Besprechung versammelt hatten. Mindestens vier Beamte wurden getötet, weitere 42 wurden zum teil schwer verletzt. Dieser Mann leistete erste Hilfe. O-TON CAMILO DIAZ, AUGENZEUGE: "Es hab eine heftige Explosion. Ich rannte hin, um zu sehen, was passiert ist. Als ich ankam, sah ich eine furchtbare Szene. Menschen ohne Arme und Beine, es war schrecklich. Die Polizisten, die hinzu kamen, fingen an zu weinen. Ich habe mit geholfen, Verletzte zu tragen und Leute auf Tragen zu legen. Es tat einfach weh." Nach dem Anschlag wurde ein Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, die Bombe gelegt und gezündet zu haben, teilte die Polizei mit. Ein General sagte im Radio, der Anschlag sei wahrscheinlich eine Vergeltungsaktion der Drogenkartelle. Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos kündigte an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch in der ecuadorianischen Stadt San Lorenzo explodierte am Samstag eine Bombe vor einer Polizeiwache. Das Gebäude wurde fast komplett zerstört, getötet wurde allerdings niemand. Die Behörden beider Länder untersuchen nun, ob die beiden Anschläge miteinander in Verbindung stehen.