Am Ende des Feldes lodert ein Feuer - kein romantisches Lagerfeuer allerdings, sondern ein Brand, der den Menschen hier im US-Bundesstaat Colorado gefährlich werden könnte. Mehr als 120 Hektar hatten die Flammen in Bent County bis zum Freitag vernichtet, das entspricht der Fläche von rund 170 Fußballfeldern. "Das sind solche Flächen, die man schlecht löschen kann. Du kannst nur schauen, dass es nicht auf Gebäude übergreift." Das Feuer war am Donnerstag in der Nähe eines Gefängnisses ausgebrochen. Wie es dazu gekommen ist, war am Samstagmorgen noch unklar.