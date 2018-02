Im 11. Stock des Luxushotels am Potsdamer Platz war das Feuer am Mittwochmorgen ausgebrochen. Das gesamte The Mandala Hotel musste geräumt werden. Das Hotel habe bereits vor Ankunft der rund 40 Rettungskräfte begonnen, das Hotel zu evakuieren, so André Marazeck von der Berliner Feuerwehr. "Wir konnten das Feuer recht schnell ausmachen, der Schaden war klein. Dadurch hatten wir natürlich auch keine Verletzten. Tote hatten wir glücklicherweise auch nicht." Die Ursache des Brandes, der im Saunabereich ausgebrochen war, müsse nun von der Polizei geklärt werden, hieß es. Der Verkehr am Potsdamer Platz war bis Mittag beeinträchtigt.