In der Nacht zu Mittwoch ist das Büro der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in der südrussischen Republik Inguschetien offenbar in Brand gesetzt worden. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurden wichtige Unterlagen und Computer in den Büroräumen in der Stadt Nasran zerstört. Memorial vermutet einen Zusammenhang zur Festnahme des Leiters von Memorial in Tschetschenien im Januar. Nasran liegt nur 90 Kilometer von der tschetschenischen Stadt Grosny entfernt. Der Vorsitzende des Vorstandes von Memorial, Alexander Cherkasov. "Das ist nicht der erste Brandanschlag, der in der Vergangenheit gegen ein Büro einer Menschenrechtsorganisation in dieser Region verübt wurde. Vor einigen Jahren wurde in Inguschetien das Büro der Joint Mobile Group zerstört. Sie waren aus Tschetschenien dorthingezogen. In Tschetschenien hatte es einen Anschlag gegeben." Offiziell gilt die Brandursache als unklar. Die Organisation veröffentlichte allerdings Aufnahmen von Überwachungskameras, die zeigen, wie zwei Maskierte vor dem Gebäude parken und in die Büroräume eindringen. Die beiden Männer sind auch im Treppenhaus des Gebäudes zu sehen. Kurze Zeit später kommt es zu einer Explosion.