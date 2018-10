Der rechtspopulistische Politiker Jair Bolsonaro hat in Brasilien die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte er sich mit 55,2 Prozent der Stimmen durch. Der Kandidat der Arbeiterpartei, Fernando Haddad erzielte 44,8 Prozent. In seiner Siegesrede sagte der Ex-Fallschirmjäger, er werde nach der Bibel und der Verfassung des Landes regieren. O-TON JAIR BOLSONARO, ZUKÜNFTIGER PRÄSIDENT: "Ihr seid meine Zeugen. Ich werde die Verfassung verteidigen, die Demokratie und die Freiheit. Das ist mein Versprechen. Nicht das einer Partei oder ein leeres Versprechen eines Mannes. Das ist ein Schwur gegenüber Gott." Der 63-jährige Bolsonaro hatte im Wahlkampf mit frauenverachtenden, rassistischen und homophoben Äußerungen für Empörung gesorgt. Zudem äußerte er Bewunderung für die Militärdiktatur von 1964 bis 1985. Wirtschaftlich steht Bolsonaro für einen neoliberalen Kurs, der ihn zum bevorzugten Kandidaten für die Wirtschaft machte. Geplant sind Privatisierungen und eine Reform des Rentensystems. Auch viele Anhänger der evangelikalen Kirchen in Brasilien unterstützen ihn. Ihnen versprach er, christliche Werte zu verteidigen und gegen Abtreibungen vorzugehen. Bolsonaro sagte außerdem der Korruption und Kriminalität den Kampf an. Kritiker befürchten, dass er die Bürgerrechte und die Meinungsfreiheit beschneiden könnte.