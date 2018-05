Im Streit über gestiegene Dieselpreise haben brasilianische LKW-Fahrer am Donnertag zugestimmt, einen seit mehreren Tagen andauernden Streik zu beenden, der zu Lieferausfällen und Transportverzögerungen geführt hatte. Über eine Million Fahrer sollen sich laut einer Trucker-Vereinigung an den Ausständen beteiligt haben, landesweit soll es zu über 300 Blockaden gekommen sein. Die Fahrer wollen ihren Streik nun zunächst für 15 Tage aussetzen. Zu den Protesten war es nach einem starken Anstieg der ehemals gedeckelten brasilianischen Treibstoffpreise gekommen. Der staatliche Ölkonzern Petrobras willigte nach Verhandlungen ein, die Preise um zehn Prozent zu reduzieren. Für Produktionskosten über dem Raffineriepreis soll er dazu vom Staat einen Monat lang entschädigt werden. Zuvor war es durch den Streik zu leeren Markthallen und einem ausgedünnten Angebot in den Geschäften gekommen. DECORATOR, ADRIANA DE SOUZA "Ich bin selbst Verkäuferin. Aber ich kann hier nichts kaufen. Alles ist sehr teuer." SHOPPER, ALEXANDRE SALINO "Alle sind besorgt. Es gibt fast kein Gemüse auf dem Markt, das ist eine Schande. Auch nicht auf dem Großmarkt." Auch an Tankstellen, Flughäfen und in der Industrie war es in den vergangenen vier Tagen zu Ausfällen gekommen.